Benevento un tratto di via Valfortore sarà chiuso al traffico nelle ore notturne

Nelle serate di martedì 21 e mercoledì 22 luglio, dalle 21:00 alle 6:00, sarà chiuso al traffico un tratto di via Valfortore a Benevento. La chiusura riguarda una porzione della strada interessata durante le ore notturne. Le limitazioni si rendono necessarie per lavori di manutenzione o interventi di riparazione. La strada resterà aperta durante il giorno e sarà riaperta al traffico alle 6:00 del mattino successivo. La zona interessata comprende una sezione specifica della via.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nelle serate di martedì 21 luglio e mercoledì 22 luglio, dalle ore 21:00 fino alle ore 6:00 del giorno successivo, via Valfortore, limitatamente al tratto prospiciente il centro commerciale I Sanniti, sarà interdetta al traffico veicolare per i lavori di sostituzione delle rotaie e delle traverse binari del passaggio a livello ivi ubicato. Pertanto, i veicoli diretti a via Acquafredda, via Padre Pio e via Cammino della Pace sono tenuti, dall’incrocio via dei Longobardi – via Mura della Caccia, ad osservare il percorso alternativo rappresentato da via Valfortore (da incrocio via Mura della Caccia ad incrocio via... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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