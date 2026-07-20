Il Benevento ha iniziato la preparazione estiva con Mignani e Salvemini già in forma, pronti a guidare l’attacco. I giocatori si sono allenati questa mattina in vista della prossima stagione, con esercitazioni specifiche e test fisici. La squadra si è radunata sul campo principale, mentre i primi allenamenti si sono concentrati sulla tattica e sul miglioramento della condizione fisica. La stagione si avvicina e il gruppo si sta preparando intensamente.

Tempo di lettura: 2 minuti Lo chiamano calcio d’agosto e nel caso specifico del Benevento, in fondo, non può neanche essere definito tale perché abbiamo appena scollinato la metà di luglio. Quindi, senza girarci troppo intorno, è solare che le prime due amichevoli della Strega contro l’Equipe Campania ed il Calvi, formazione di Seconda categoria, non possono fare molto testo sia per il periodo e sia per lo spessore degli avversari. In totale, i giallorossi hanno messo a segno 12 e 22 reti, una valanga vera e propria con Salvemini (8) e Mignani (7) a guidare questa speciale classifica. In fondo, che si tratti della finale di Champions League o di un allenamento congiunto, scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori è linfa vitale per gli attaccanti con Salvemini e Mignani che hanno già dimostrato di avere fame. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Benevento, Mignani e Salvemini già carichi: l’attacco della Strega scalda i motori

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