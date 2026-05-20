Beautiful streaming replica puntata 20 maggio 2026 | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 20 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata della soap americana Beautiful. Durante l’episodio, è stata organizzata una festa presso la residenza di uno dei personaggi principali, dedicata al rilancio del marchio Brooke’s Bedroom, che sta riscuotendo grande attenzione. La puntata è disponibile in replica su Video Mediaset, permettendo agli spettatori di rivedere i momenti salienti della scena.

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Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 20 maggio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna è stata organizzata una grande festa a casa di Eric per il rilancio della Brooke’s Bedroom, che sta avendo un enorme successo. Le Logan sono al settimo cielo, mentre Steffy è infastidita. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 20 maggio 2026 | Video Mediaset ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Beautiful dal 27 aprile al 03 maggio 2026: La Vittoria Di Brooke! Sullo stesso argomento Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 20 aprile 2026 | Video Mediaset Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 20 marzo 2026 | Video Mediaset Beautiful streaming, replica puntata 7 maggio 2026 | Video MediasetReplica puntata Beautiful del 7 maggio 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it