Durante il Giffoni Film Festival, l’attrice ha dichiarato di apprezzare interpretare personaggi molto diversi tra loro, sentendosi a volte bipolare o molto fortunata. Ha parlato del suo amore per il palcoscenico e la comicità, e ha espresso stima per Carlo Verdone. Ha anche menzionato un possibile progetto in ambito musicale.

L’attrice si racconta durante l’ospitata a Giffoni Valle Piana: dall’amore per palcoscenico e comicità alla stima per Carlo Verdone, fino all’idea di un progetto legato alla musica. Beatrice Arnera sceglie il Giffoni Film Festival per raccontare una fase intensa del suo percorso artistico, di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Beatrice Arnera al Giffoni Film Festival: "Mi piace recitare personaggi anche distanti tra di loro, mi sento bipolare o molto fortunata"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Beatrice Arnera: Le serie tv meritano orari migliori per rispettare il lavoro di chi le realizza

Notizie e thread social correlati

Beatrice Arnera al Giffoni Film Festival: “Vorrei che mia figlia crescesse libera e senza costrizioni”Al Giffoni Film Festival, una madre ha espresso il desiderio che sua figlia cresca libera e senza restrizioni, sottolineando che in famiglia non...

Beatrice Arnera al Giffoni Film Festival: “Le serie tv meritano orari migliori per rispettare il lavoro di chi le realizza. La precarietà nel nostro lavoro riguarda anche l’incertezza del futuro”Beatrice Arnera ha partecipato al Giffoni Film Festival, sottolineando che le serie tv dovrebbero avere orari più adeguati per rispettare il lavoro...

Temi più discussi: Beatrice Arnera al #Giffoni56: Credo nel valore dei sogni; Beatrice Arnera, 'vorrei che mia figlia crescesse libera e senza costrizioni'; A Giffoni 2026 l'anteprima di Greta e le favole vere e il ritorno de La gabbianella e il gatto: il programma del 19 luglio; Beatrice Arnera al Giffoni Film Festival | Vorrei che mia figlia crescesse libera e senza costrizioni.

Terza giornata ricca di ospiti al @giffonifilmfest: Francesca Chillemi, Beatrice Arnera, Enzo D'Alò il cast di #GretaELeFavoleVere e tanti altri. Ecco tutti gli appuntamenti a #Giffoni56 x.com

Beatrice Arnera al Giffoni Film Festival: Le serie tv meritano orari migliori per rispettare il lavoro di chi le realizza. La precarietà nel nostro lavoro riguarda anche l ...Beatrice Arnera ospite al Giffoni Film Festival si racconta ai nostri microfoni: Le serie tv meritano orari migliori ... superguidatv.it

Beatrice Arnera, il mezzo no a De Martino e il sogno Carlo Verdone: L'impossibile si è realizzatoDa Stefano De Martino a Carlo Verdone: Beatrice Arnera parla di musica, futuro e degli incontri speciali della sua carriera ... libero.it