Batterie? No grazie L’altolà dell’Ungheria alla Cina

L’Ungheria ha rifiutato di acquistare batterie provenienti dalla Cina. Dopo le elezioni di aprile, il nuovo leader dell’opposizione ha sostituito Viktor Orbán alla guida del paese.

Da cavallo di Troia a cavallo di frisia il passo è breve se a Budapest non c’è più Viktor Orbán, bensì il leader dell’opposizione Péter Magyar, che lo ha battuto nelle elezioni politiche dello scorso aprile, per prenderne il posto. L’Ungheria di Orbàn, inutile girarci intorno, è sempre stata la testa di ponte naturale della Cina in Europa. La prova è nel fatto che due delle più temibili e corazzate industrie del Dragone, Catl per le batterie e Byd per l’auto elettrica, hanno mosso le loro pedine nel Vecchio continente proprio partendo dalle sponde del Danubio. In altre parole, i due unicorni del Dragone hanno aperto le loro prime fabbriche in terra d’Europa proprio in Ungheria. 🔗 Leggi su Formiche.net

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