Bari cercasi fortunato del Supernalotto | ha un biglietto da quasi 600 mila euro ma non ha mai incassato la vincita Scade il 12 agosto

Da bari.corriere.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bari, un biglietto del Superenalotto con una vincita di circa 600 mila euro non è stato ancora riscattato. La schedina è rimasta in possesso di una persona da oltre due mesi senza che questa abbia incassato il premio. La data di scadenza per il riscatto è prevista per il 12 agosto.

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C'è un fortunato – o forse uno smemorato – che da oltre due mesi custodisce, senza saperlo o senza ricordarlo, un piccolo pezzo di carta dal valore di quasi 600mila euro. E il tempo per trasformarlo in un bonifico sul proprio conto corrente sta per scadere. È caccia al titolare della vincita del SuperEnalotto realizzata a Bari lo scorso 14 maggio 2026. Si tratta di un "5+1" da 596.800,07 euro ottenuto con una giocata da appena 2 euro durante il concorso n. 77, ma che, secondo quanto comunicato dall'Ufficio Premi di Sisal, non è ancora stato riscosso.Il vincitore ha tempo fino a mercoledì 12 agosto 2026 per presentarsi e reclamare il premio. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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