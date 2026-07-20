Il 20 luglio 2026, il lungomare di Lido di Fermo ha ospitato la manifestazione Baraonda Summer, con un grande afflusso di pubblico. Sono stati presentati 15 carri allegorici e cinque gruppi mascherati, creando un’atmosfera festosa. La sfilata si è conclusa con la vittoria dei ‘Guerrieri dell’Allegria’. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti e spettatori, contribuendo a una giornata di festa sulla riviera.

Lido di Fermo, 20 luglio 2026 – Pubblico numerosissimo, 15 carri allegorici, cinque gruppi mascherati e un’atmosfera di festa che ha animato il lungomare di Lido di Fermo. Questa la XXII edizione del Baraonda Summer andata in scena sabato, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate fermana. Lido di Fermo La manifestazione, diretta artisticamente da Marco Renzi, ha visto sfilare carri e gruppi provenienti anche da fuori provincia, dando vita a uno spettacolo di colori, musica e creatività. Ad aggiudicarsi il primo posto tra i carri allegorici sono stati i Guerrieri dell’Allegria di Mogliano con ‘Namastè’. Seconda piazza per il Quartiere 167 di Monte Urano con ‘Qualcosa non quadra’, mentre il terzo gradino del podio è andato al Rione Balene di Porto Sant’Elpidio con ‘La fabbrica dei sogni’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baraonda Summer, che spettacolo: trionfano i ‘Guerrieri dell’Allegria’

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