Bambini uccisi famiglie cancellate | il racconto di tre attacchi israeliani in Libano

Tre attacchi aerei israeliani nel sud del Libano a marzo hanno provocato 24 vittime civili, tra cui 12 bambini, e distrutto intere famiglie. L’indagine di Amnesty International evidenzia come le operazioni abbiano colpito zone densamente popolate, causando la perdita di vite innocenti e la distruzione di abitazioni. Le operazioni sono state condotte in aree considerate civili, senza specificare le eventuali minacce militari.

Amnesty International ha condotto un’indagine su tre attacchi aerei israeliani nel sud del Libano, che a marzo hanno causato la morte di 24 civili – metà dei quali bambine e bambini – e hanno cancellato famiglie. A tutti gli effetti, crimini di guerra. Gli attacchi, portati a termine il 6, il 12 e il 13 marzo, hanno distrutto abitazioni civili ad al-Thakana (distretto di Tiro), Irkay (distretto di Saida) e al-Rahbat (distretto di Nabatieh). Hanno ucciso 12 bambine e bambini da cinque a 16 anni di età, sei donne una delle quali incinta e sei uomini. Altre 18 persone sono rimaste ferite. Sulla base delle prove raccolte, Amnesty International ha concluso che in ciascuno di questi attacchi Israele ha violato il diritto internazionale umanitario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Bambini uccisi a Sarajevo - 15/03/2026

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