bambini giovani pellegrini chi sono i visitatori di medjugorje il reportage di ciccotti

Notizia in breve

Passeggiando per le vie di Medjugorje, si incontrano bambini, giovani e pellegrini provenienti da tutta Europa. Diversi pullman transitano lungo le strade principali, con targhe di vari Paesi. La maggior parte dei visitatori si muove a piedi tra le bancarelle e i luoghi di culto, mentre gruppi organizzati arrivano con i mezzi. La presenza di pellegrini di diverse nazionalità è costante lungo tutto il giorno.