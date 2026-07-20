Bambini giovani pellegrini Chi sono i visitatori di Medjugorje Il reportage di Ciccotti

Da formiche.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Passeggiando per le vie di Medjugorje, si incontrano bambini, giovani e pellegrini provenienti da tutta Europa. Diversi pullman transitano lungo le strade principali, con targhe di vari Paesi. La maggior parte dei visitatori si muove a piedi tra le bancarelle e i luoghi di culto, mentre gruppi organizzati arrivano con i mezzi. La presenza di pellegrini di diverse nazionalità è costante lungo tutto il giorno.

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Mentre cammini sui marciapiedi delle due principali vie che attraversano il villaggio di Medjugorje diversi pullman ti passano accanto: leggi le targhe e realizzi che tutta l’Europa viene qui. Come, del resto, in tanti santuari del mondo. Ma se poi ti capita di scambiare due parole con i pellegrini, chiedendo della loro esperienza, tutti ti rispondono con la medesima frase: “Questo posto è speciale, qui senti la presenza della Madonna”. Le bandiere di Medjugorje. A fine giugno, per l’anniversario della prima apparizione, il 24 del mese, tra i fedeli intenti a recitare i due rosari pomeridiani prima della messa, il vento accarezzava bandiere della Ucraina, della Polonia, della Slovacchia, della Corea del Sud. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Diario da Medjugorje: 45 anni fa la prima apparizione. Il reportage di CiccottiIl 24 giugno 1981, a Bijakovi?, frazione di Itluk vicino a Medjugorje, si verificò la prima apparizione.

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