Diario da Medjugorje | 45 anni fa la prima apparizione Il reportage di Ciccotti
Il 24 giugno 1981, a Bijakovi?, frazione di Itluk vicino a Medjugorje, si verificò la prima apparizione. Era una giornata calda e il piccolo villaggio di circa 1300 abitanti si trovava in quella località. La cronaca riporta che in quel giorno si svolse un evento che avrebbe cambiato il volto del luogo per sempre.
Medjugorje. Faceva proprio caldo. Quel 24 giugno 1981. Siamo a Bijakovi?i, 560 abitanti, frazione di?itluk ma confinante con Medjugorje, villaggio con non più di 1300 anime. In questa frazione alcuni ragazzi dichiarano di aver visto una “Signora” (“Gospa”), su una collina, identificata come la Madonna. È la prima apparizione. Geograficamente ci troviamo in Herzegovina. All’interno della Jugoslavia, Paese socialista “non allineato con Mosca”, dopo lo strappo del 1948. Distacco ad opera del presidente comunista, ex “comandante supremo” dei partigiani, Josip Broz Tito (1892-1980), dal “fratello” comunista sovietico Joseph Stalin, che comunque rimarrà sempre “amico”, ma a distanza. 🔗 Leggi su Formiche.net
MESSAGGIO DI MEDJUGORJE 18 GIUGNO: Apparizione a Marija
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