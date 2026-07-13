Diario da Medjugorje | 45 anni fa la prima apparizione Il reportage di Ciccotti

Notizia in breve

Il 24 giugno 1981, a Bijakovi?, frazione di Itluk vicino a Medjugorje, si verificò la prima apparizione. Era una giornata calda e il piccolo villaggio di circa 1300 abitanti si trovava in quella località. La cronaca riporta che in quel giorno si svolse un evento che avrebbe cambiato il volto del luogo per sempre.