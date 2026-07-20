Le ballerine in rafia sono pronte a dominare le vie della città a settembre, segnando il ritorno delle scarpe basse nell’Estate 2026. Dopo il successo delle ballerine mesh nel 2025, quest’anno si affermano modelli intrecciati, realizzati in rafia, che combinano semplicità e stile senza sforzo. La loro texture naturale e il design minimalista le rendono una scelta versatile per accompagnare look estivi e casual.

D opo la grande popolarità delle ballerine mesh, diventate nel 2025 l’alternativa fashion alle classiche scarpe basse, l’Estate 2026 cambia trama. Il nuovo modello da tenere d’occhio sono le ballerine in rafia: intrecciate, chic senza sforzo. Mantengono la versatilità della scarpa che negli ultimi anni ha conquistato lo Street Style, ma le tolgono un po’ di quell’effetto urbano e trasparente, aggiungendo un fascino più vacanziero, da riviera. Come abbinare le ballerine a rete: 5 outfit da provare da mattina a sera X Pratiche come un paio di flat, più eleganti delle ciabatte, meno scontate dei sandali, hanno il vantaggio di sembrare subito originali e ricercate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ballerine in rafia: la scarpa bassa dell’Estate 2026, pronta per il rientro in città a settembre

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Ballerine a rete, stile Scarpe Mary Jane da donna alla moda in tinta unita con motivo traforato,

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