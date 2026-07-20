La nuova edizione di Ballando con le Stelle continua a far parlare ancora prima del debutto. Dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli, una delle presenze più discusse e riconoscibili dello show, l’attenzione è tutta concentrata sul nome di chi prenderà il suo posto. Nelle ultime settimane si era parlato con insistenza di Barbara D’Urso, ma le indiscrezioni più recenti raccontano uno scenario completamente diverso e aprono la strada a una soluzione interna. Ballando con le stelle: ecco chi prende il posto di Selvaggia Lucarelli in giuria. Secondo quanto riportato da AffariItaliani.it, la produzione avrebbe deciso di affidare la poltrona lasciata libera da Selvaggia Lucarelli ad Alberto Matano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Ballando con le stelle, ecco chi prende il posto di Selvaggia Lucarelli: non è Barbara D’Urso, il nome delude

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Colpo di scena a Ballando con le Stelle: chi prende davvero il posto di Selvaggia Lucarelli

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