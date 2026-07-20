bad weather

Un concerto di Bad Bunny si è trasformato in una beffa per chi era presente, a causa di una tempesta di grandine che ha interrotto lo spettacolo. I partecipanti, parcheggiati in strada, hanno dovuto affrontare il temporale e il rumore della grandine, senza poter ascoltare la musica dal vivo. Il maltempo ha causato danni ai veicoli e ha impedito ai presenti di godersi l’evento come previsto. Nessuno è rimasto ferito, ma il concerto si è concluso anticipatamente.

Quale è il danno e quale la beffa? Dipende dai punti di vista. Sobbarcarsi un viaggio di centinaia di chilometri per ascoltare Bad Bunny dal vivo e sentire solo il suono della grandine è un bel danno, specialmente se sei in auto e l’hai parcheggiata in strada. La beffa è dover abbandonare l’Ippodromo La Maura di corsa, senza indicazioni e assistenza e, ovviamente, senza aver sentito il tuo idolo cantare. Oppure apprendere che il concerto che aspettavi da così tanto tempo non sarà riprogrammato, come credevi, e dovrai accontentarti del rimborso del denaro che già davi per perso, come le spese per il viaggio che nessuno rifonderà. Lo show business, del resto, ha un’agenda così fitta di date che rende impossibile immaginarne di nuove senza mandare tutto a picco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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