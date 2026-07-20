Azienda regionale per il diritto allo studio universitario DSU Toscana | online il bando per le borse 2026-2027

Notizia in breve

È stato pubblicato online il bando per le borse di studio relative all’anno accademico 2026-2027, gestito dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana. La procedura è rivolta agli studenti iscritti o che vogliono iscriversi agli atenei della regione. La scadenza per la presentazione delle domande non è ancora stata comunicata. Le borse sono destinate a sostenere le spese di studio degli studenti universitari toscani.