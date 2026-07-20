Azienda regionale per il diritto allo studio universitario DSU Toscana | online il bando per le borse 2026-2027
È stato pubblicato online il bando per le borse di studio relative all’anno accademico 2026-2027, gestito dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana. La procedura è rivolta agli studenti iscritti o che vogliono iscriversi agli atenei della regione. La scadenza per la presentazione delle domande non è ancora stata comunicata. Le borse sono destinate a sostenere le spese di studio degli studenti universitari toscani.
FIRENZE – È online il bando dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana (DSU Toscana) per l’assegnazione delle borse di studio destinate agli studenti iscritti o che intendono iscriversi agli Atenei toscani nell’anno accademico 20262027. L’iniziativa, realizzata in attuazione degli indirizzi della Giunta regionale, rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. I vincitori della borsa potranno beneficiare di un contributo economico, dell’accesso gratuito alle mense universitarie, dell’alloggio nelle residenze del DSU per gli studenti fuori sede e dell’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie prevista dagli Atenei. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
ER.GO Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori
Notizie e thread social correlati
DSU Toscana, pubblicato il bando 2026/2027 per le borse di studioÈ stato pubblicato il bando dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana per l’anno accademico 2026/2027.
Diritto allo studio, la Regione Puglia aggiorna gli importi delle borse ADISU 2026/2027La Regione Puglia ha approvato gli indirizzi per il bando ADISU 2026/2027, aggiornando gli importi delle borse di studio.
Temi più discussi: 14 luglio: primo appuntamento di ER.GO incontra; Il Sindaco Massari, il presidente della Provincia Zanni e l’assessore regionale Paglia incontrano lavoratori e lavoratrici del gruppo Realco; LuisaViaRoma, accordo al tavolo regionale: cassa per riorganizzazione per il rilancio; #arpaVideo. i vincitori dell'edizione 2026.
Kontatto RADIO. . IN DIRETTA DAL Vinitaly and the City ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese SIBARI 2026 Fedele Battipede Stefano Guido Castrovillari Giuseppe De Pace facebook
L'azienda cinese ha valutato il sistema logistico regionale, porto, aeroporto, interporto per una possibile base di scalo del gruppo x.com
Calabria, nuova azienda pubblica per governare la mobilità regionaleVia ArtCal, in Calabria arriva Amcal, una nuova azienda pubblica per governare la mobilità regionale: cosa prevede la riforma depositata ... quotidianodelsud.it
Azienda regionale per l’emergenza-urgenza della Sardegna: ecco le linee di indirizzo per garantire le funzioni previste dalla leggeIl Programma di riqualificazione e certificazione di competenze del sistema dell’Emergenza-Urgenza della Regione è stato approvato dalla Giunta e finanziato con 2 milioni e mezzo di euro. Dare ... quotidianosanita.it