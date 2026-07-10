Da Avellino all’Olimpia Milano | Ramondino entra nello staff di Poeta

Tempo di lettura: 2 minuti Nuova prestigiosa avventura per Marco Ramondino. Il tecnico avellinese entra ufficialmente nello staff dell’ Olimpia Milano, con cui ha raggiunto un accordo pluriennale, e lavorerà al fianco del capo allenatore Peppe Poeta. Una tappa importante per il coach classe 1982, che continua così il suo percorso ai massimi livelli della pallacanestro italiana ed europea. Nato ad Avellino il 26 agosto 1982, Ramondino ha iniziato ad allenare appena diciottenne nella sua città, entrando nella stagione 200203 nello staff della prima squadra guidata da Zare Markovski. Da quel momento ha costruito una carriera attraverso numerose esperienze tra Salerno, Battipaglia, Jesi, Teramo, Fortitudo e Veroli, prima di affermarsi come capo allenatore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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