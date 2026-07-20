Aurora Montaione l’obiettivo è crescere con Mitra

Da lanazione.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Aurora Montaione ha concluso la stagione nel girone G di Seconda Categoria con la salvezza, senza mal figurare. La squadra ha ottenuto risultati positivi e chiuso il campionato in posizione tranquilla. L’obiettivo principale resta la crescita e il rafforzamento del gruppo, con particolare attenzione a migliorare le performance nelle prossime competizioni. La stagione si è conclusa con soddisfazione, senza particolari problemi disciplinari o infortuni rilevanti.

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Un grande finale di stagione per l’Aurora Montaione, che non ha mal figurato nel girone G di Seconda Categoria, andando a concludere con una salvezza tranquilla ma, soprattutto, con un bagaglio d’esperienza importantissimo di cui ha goduto l’allenatore esordiente Maurizio Mitra, vera e propria istituzione a Montaione per le sue gesta in campo e che, l’anno scorso, è stato scelto come ‘scommessa’ dalla dirigenza per guidare la squadra in campionato. È il vicepresidente Stefano Rossi a commentare l’annata trascorsa: "Come piazzamento finale ci aspettavamo forse qualcosa di più, ma alla fine tra arrivare settimi e decimi poco cambia. Sapevamo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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