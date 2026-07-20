Assegnazioni provvisorie docenti 2026 | precedenze ed esigenze di famiglia RISPOSTE AI QUESITI

Per l’anno scolastico 202627, sono state pubblicate le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni dei docenti. Sono state chiarite questioni riguardanti le precedenze e le esigenze di famiglia, con risposte fornite da un rappresentante sindacale della FLC CGIL. I dettagli riguardano le modalità di assegnazione e i criteri applicati, senza indicazioni di nomi specifici o situazioni personali. Le comunicazioni si rivolgono ai docenti interessati e alle parti coinvolte nelle assegnazioni.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti per l'a.s. 202627: Angela Dragone, rappresentante sindacale della FLC CGIL, risponde ai quesiti dei nostri lettori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Assegnazioni provvisorie: precedenze, esigenze di famiglia e non solo. Tutte le info utili

Notizie e thread social correlati

Assegnazioni provvisorie docenti 2026, come va indicato il “ricongiungimento”. RISPOSTE AI QUESITILe assegnazioni provvisorie dei docenti per il 2026 richiedono l’indicazione del “ricongiungimento” durante la compilazione della domanda,...

Assegnazioni provvisorie docenti, manca ormai poco all’avvio delle procedure. RISPOSTE AI QUESITILe domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per i docenti sono in prossimità di apertura.

Temi più discussi: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/2027: la nostra guida; Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti, esito entro il 24 agosto 2026. La data stabilita dal Ministero; Assegnazioni provvisorie 2026: domande per i docenti al via da domani 10 luglio alle ore 15,00, per gli Ata dal 23 luglio; Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie 2026/2027: trasmessa la nota operativa e aperte le procedure online.

Assegnazioni provvisorie docenti 2026, chi può presentare domanda e in quali casi è possibile cambiare classe di concorso informazionescuola.it/assegnazioni-p… via @inf_scuola x.com

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie docenti 2026/27. Domande dal 10 al 23 luglio [LO SPECIALE]Per l’a.s. 2026/27 il personale docente, educativo nonché gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande dal 10 luglio ore 15 al 23 luglio 2026; il personale ATA potrà presentare ... orizzontescuola.it

Assegnazioni provvisorie docenti 2026/27: chi ha la precedenza tra assistenza genitore (L. 104) e figli piccoli?Un docente che assiste un genitore con disabilità grave (Legge 104) ha la priorità nell'assegnazione provvisoria rispetto a un collega con un figlio di età inferiore ai 6 anni. La precedenza, stabilit ... orizzontescuola.it