Assegnazioni provvisorie docenti 2026 come va indicato il ricongiungimento RISPOSTE AI QUESITI

Assegnazioni provvisorie docenti: domanda su Istanze online entro il 23 luglio. Orizzonte Scuola segue la compilazione della domanda con i question time quotidiani per rispondere ai vostri quesiti. Sabato 11 luglio la diretta con Giuseppe Semeraro, del team OS. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie docenti, a cosa fare attenzione per la compilazione dell'istanza

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