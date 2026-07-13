Assegnazioni provvisorie docenti 2026 come va indicato il ricongiungimento RISPOSTE AI QUESITI

Da orizzontescuola.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le assegnazioni provvisorie dei docenti per il 2026 richiedono l’indicazione del “ricongiungimento” durante la compilazione della domanda, disponibile su Istanze online fino al 23 luglio. Orizzonte Scuola fornisce aggiornamenti quotidiani sui quesiti e le procedure legate alla procedura.

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Assegnazioni provvisorie docenti, a cosa fare attenzione per la compilazione dell'istanza

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