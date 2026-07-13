Assegnazioni provvisorie docenti 2026 come va indicato il ricongiungimento RISPOSTE AI QUESITI
Le assegnazioni provvisorie dei docenti per il 2026 richiedono l’indicazione del “ricongiungimento” durante la compilazione della domanda, disponibile su Istanze online fino al 23 luglio. Orizzonte Scuola fornisce aggiornamenti quotidiani sui quesiti e le procedure legate alla procedura.
Assegnazioni provvisorie docenti: domanda su Istanze online entro il 23 luglio. Orizzonte Scuola segue la compilazione della domanda con i question time quotidiani per rispondere ai vostri quesiti. Sabato 11 luglio la diretta con Giuseppe Semeraro, del team OS. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Assegnazioni provvisorie docenti, a cosa fare attenzione per la compilazione dell'istanza
Notizie e thread social correlati
Assegnazioni provvisorie docenti, manca ormai poco all’avvio delle procedure. RISPOSTE AI QUESITILe domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per i docenti sono in prossimità di apertura.
Elenchi regionali per il ruolo 2026: in tante graduatorie residue è indicato “zero”: cosa significa. RISPOSTE AI QUESITINei recenti elenchi regionali aggiornati per il ruolo 2026 alcuni residui riportano la dicitura “zero”, creando confusione tra coloro che aspettano...
Temi più discussi: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/27, ecco chi può presentare domanda – SCHEDA UIL SCUOLA; Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie 2026/2027: trasmessa la nota operativa e aperte le procedure online; Assegnazioni provvisorie docenti 2026/27: domanda dal 10 luglio ore 15. ATA dal 23 luglio. Date da confermare; ASSEGNAZIONI PROVVISORIE ED UTILIZZAZIONI A.S. 2026/2027: GIOVEDI' 9 LUGLIO LA FIRMA DEL CCNI - DOMANDE DAL 13 LUGLIO ? - ECCO LA MODULISTICA DA COMPILARE.
Assegnazioni provvisorie docenti 2026, chi possiede più motivi di deroga può indicarli tutti nella domanda? https://www.orizzontescuola.it/assegnazioni-provvisorie-docenti-2026-chi-possiede-piu-motivi-di-deroga-puo-indicarli-tutti-nella-domanda facebook
Assegnazioni provvisorie docenti 2026, Semeraro: La deroga non è una precedenza. Guida a requisiti, punteggi, allegati e compilazione della domandaSono aperte fino al 23 luglio le domande di assegnazione provvisoria per il personale docente, mentre il personale ATA potrà presentare l'istanza dal 23 luglio al 4 agosto. Le novità introdotte dal nu ... orizzontescuola.it
Assegnazioni provvisorie: domande docenti al via da oggi alle 15, tramite Istanze online. Una procedura molto attesa, nella speranza di poter ottenere una sede di servizio temporanea per l'anno scolastico 2026/27. x.com
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2026/27: sono sui posti al 30 giugno, l’organico di fattoI docenti interessati sono al momento impegnati con la presentazione delle domanda di assegnazione e utilizzazione per l'a.s. 25/26. Posti utilizzabili per le operazioni. orizzontescuola.it