Due genitori hanno inviato una diffida al Comune dopo aver rifiutato di pagare la retta del nido Vestri. La motivazione è il caldo eccessivo che avrebbe colpito la loro bambina nel centro comunale. La decisione segue due esposti presentati all’Ispettorato del Lavoro e all’Ausl dal sindacato Sgb. Nessun altro dettaglio sulle eventuali risposte o azioni dell’amministrazione.

di Federica Gieri Samoggia Dopo i due esposti all’Ispettorato del Lavoro e all’Ausl del sindacato Sgb, ora la diffida al Comune di due genitori preoccupati per il caldo asfissiante subìto dalla loro bimba nel nido comunale Vestri nell’omonima via. Con questo atto, i genitori diffidano il Comune "a intervenire con urgenza, entro e non oltre 15 giorni dal suo ricevimento affinché nel nido Vestri siano garantite condizioni microclimatiche adeguate in tutti gli ambienti destinati alla permanenza dei bambini", si legge nel documento. Inoltre, chiedono che il Palazzo metta nero su bianco "quali interventi sono programmati e con quali tempi; se e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Troppo caldo al nido Vestri. Scatta la diffida al Comune: "Non paghiamo la retta"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Troppo caldo, il Comune di Livorno riduce gli orari degli asili nido fino a fine anno scolasticoIl Comune di Livorno ha deciso di ridurre gli orari di apertura degli asili nido comunali fino alla fine dell’anno scolastico a causa delle alte...

Leggi anche: Troppo caldo negli asili. Il sindacato al Comune: "Interventi immediati"

Temi più discussi: Troppo caldo al nido Vestri. Scatta la diffida al Comune: Non paghiamo la retta; All’asilo nido è un caldo infernale: bimbo di un anno si sente male, ricoverato al Salesi; L’ondata di caldo negli asili : Stiamo cercando una soluzione; Monza: condizionatori portatili e riorganizzazione del tempo in asili nido e centri estivi.

Troppo caldo al nido Vestri. Scatta la diffida al Comune: Non paghiamo la rettaLe protesta dei genitori: Interventi tempestivi, i bambini sono sotto stress. Replica l’assessore Ara: Troveremo le risorse, ma il governo è inerme. ilrestodelcarlino.it

All’asilo nido è un caldo infernale: bimbo di un anno si sente male, ricoverato al SalesiANCONA Troppo caldo al nido, bimbo di un anno e mezzo si sente male dopo l'uscita e finisce in ospedale. Disidratazione dovuta alle alte temperature atmosferiche. Questa è stata ... corriereadriatico.it