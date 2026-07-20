ascolti tv ieri domenica 19 luglio chi ha vinto tra mondiali racconto di una notte sotto il sole di riccione

I dati Auditel di ieri, domenica 19 luglio, mostrano che La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha dominato l’access prime time, mentre nessuno tra Mondiali, Racconto di una notte e Sotto il sole di Riccione ha superato i risultati della trasmissione di Gerry Scotti. La Rai non ha ottenuto vittorie significative in questa fascia oraria. I numeri evidenziano come il programma di Canale 5 abbia ottenuto il maggior ascolto, lasciando indietro le altre proposte.

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 19 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove regna La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere The Wall (Canale 5). In prima serata invece è Spagna-Argentina col commento di Lele Adani (Rai 1) a chiudere davanti a Racconto di una notte (Canale 5) e Amore e passione a Sylt (Rai 2). Ai piedi del podio Che ci faccio qui (Rai 3), Sotto il sole di Riccione (Italia 1), La furia e il frastuono (La7), Vi presento Joe Black (Rete 4), Tel chi el telun di Aldo, Giovanni e Giacomo (Nove) e Italia’s Got Talent (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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