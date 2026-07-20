Nella puntata Express di inizio settimana del nostro podcast sul calcio inglese parliamo del futuro di Harry Kane con la maglia della nazionale inglese e dell’eventuale futuro della nazionale inglese senza. Kane. E poi focus su Jarrod Bowen che ha rinnovato il contratto con il West Ham, pronto a giocare per una stagione in Championship per riportare i londinesi in Premier League. In the Box, il podcast sul calcio inglese è curato da Paolo Avanti, Stefano Cantalupi e Pier Luigi Giganti. Due volte alla settimana si discutono e analizzano i temi più importanti della Premier League e del calcio britannico in genere, con un occhio anche alle serie minori e alla FA Cup. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - ASCOLTA In The Box Express. Inghilterra, il futuro di Kane. Bowen bandiera West Ham

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