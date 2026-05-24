Tagliandi ancora disponibili Prevendita a gonfie vele sarà l’ennesimo record di presenze

I biglietti sono ancora disponibili per la partita di oggi, con la prevendita che procede velocemente e si prevede un nuovo record di spettatori. Gli ultras hanno affisso numerosi striscioni in città, invitando i tifosi a indossare la maglia della squadra e a riempire la curva Ovest dello stadio per il match contro la Santegidiese.

Tutti allo stadio Mazza con la maglia della Spal! Il messaggio arriva forte e chiaro dagli ultras, che nel corso della settimana hanno tappezzato la città di striscioni invitando il popolo biancazzurro a riempire la curva Ovest in occasione della gara di oggi contro la Santegidiese. La prevendita è andata a gonfie vele, dall’Abruzzo sono in arrivo oltre 500 tifosi al seguito della squadra di Cappellacci e oggi si attende il pubblico delle grandi occasioni. I biglietti ancora disponibili saranno in vendita oggi ai botteghini dello stadio Mazza, aperti in corso Piave dalle 12,30 alle 16 e in via Cassoli dalle 13,30 alle 16. Ecco i prezzi dei... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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