Ascia bipenne simbolo di Ordine Nuovo canottiera nera e motti dannunziani | il video di Vannacci con due meloni in mano

Notizia in breve

Un video mostra un uomo con una canottiera nera, che impugna due meloni, mentre indossa un simbolo di un'organizzazione di estrema destra e un'ascia bipenne. Sullo sfondo, vengono fatti riferimenti alle battaglie di Caporetto, al reparto Col Moschin e a motti di ispirazione dannunziana come “me ne frego” e “nostri arditi futuristi”. Le immagini sono accompagnate da simboli e riferimenti culturali di matrice nazionalista e militare.