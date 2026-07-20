Ascia bipenne simbolo di Ordine Nuovo canottiera nera e motti dannunziani | il video di Vannacci con due meloni in mano
Un video mostra un uomo con una canottiera nera, che impugna due meloni, mentre indossa un simbolo di un'organizzazione di estrema destra e un'ascia bipenne. Sullo sfondo, vengono fatti riferimenti alle battaglie di Caporetto, al reparto Col Moschin e a motti di ispirazione dannunziana come “me ne frego” e “nostri arditi futuristi”. Le immagini sono accompagnate da simboli e riferimenti culturali di matrice nazionalista e militare.
Ascia bipenne (simbolo di Ordine Nuovo, l’organizzazione di estrema destra fondata da Pino Rauti ), canottiera nera, riferimenti alle battaglie di Caporetto, Col Moschin, i motti dannunziani “me ne frego” e i “nostri arditi futuristi”. Roberto Vannacci compare in un nuovo video con due meloni in mano, a mo’ di sfottò nei confronti della presidente del Consiglio, ribadendo la volontà del suo partito di inserire le preferenze nella legge elettorale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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