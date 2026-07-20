Arrivata a Napoli nave ong ‘Humanity 1’ con 10 migranti

La nave ong “Humanity 1” è approdata questa mattina nel porto di Napoli con 10 migranti a bordo, tra cui 6 minori non accompagnati, 3 uomini e 1 donna. Le nazionalità sono somala, egiziana, eritrea, pakistana e sud sudanese.

Tempo di lettura: 2 minuti Stamattina è arrivata al porto di Napoli la nave Ong “Humanity 1” con a bordo 10 migranti, di cui 6 minori non accompagnati, 3 uomini e 1 donna, di nazionalità somala, egiziana, eritrea, pakistana e sud sudanese. Dopo una prima identificazione e preliminare verifica delle condizioni di salute svolta a bordo della nave da personale Usmaf, i migranti sono scesi in zona del demanio portuale ed è stata loro prestata assistenza. Successivamente, hanno avuto inizio le attività di screening sanitario e foto-segnalamento secondo le direttive introdotte dal “Patto Europeo per l’Immigrazione e Asilo”. Al termine delle operazioni, i migranti sono stati assegnati ai Centri di accoglienza straordinaria dell’Area Metropolitana di Napoli e delle altre province campane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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