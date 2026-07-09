Migranti fermo e multa per la nave ong Trotamar

La nave ONG Trotamar III, battente bandiera tedesca, è stata sottoposta a un fermo amministrativo di 45 giorni e a una multa di 10.000 euro. La sanzione è stata applicata dopo lo sbarco di 25 persone a Lampedusa, perché l’imbarcazione non avrebbe comunicato con le autorità di soccorso come richiesto dal Comando generale delle Capitanerie di porto. La nave ha operato senza informare le autorità competenti durante le operazioni di salvataggio.

Ben 45 giorni di fermo amministrativo e 10 mila euro di multa per la Trotamar III, nave ong battente bandiera tedesca, dopo lo sbarco di 25 persone a Lampedusa L’imbarcazione non avrebbe informato le autorità competenti per il coordinamento del soccorso, nonostante la richiesta esplicita del Comando generale delle Capitanerie di porto. “Una condotta che mette a rischio la vita stessa di chi si dichiara di voler aiutare. Le regole internazionali sul soccorso in mare valgono per tutti e vanno rispettate, senza eccezioni”, afferma il Viminalerainews.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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