Un giovane di 26 anni è stato arrestato dopo una rissa avvenuta nel pomeriggio di sabato vicino alla stazione ferroviaria di Reggio. Durante l’intervento, i carabinieri sono stati coinvolti in un'aggressione e sono stati costretti a identificare i presenti. I militari hanno riferito di aver dovuto attendere sei ore al pronto soccorso, senza ulteriori dettagli sul motivo.

Un giovane nigeriano di 26 anni è stato arrestato nell’ambito delle indagini sulla violenta rissa segnalata sabato pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Reggio, sfociata poi in una folle aggressione con accerchiamento dei carabinieri che stavano effettuando un’identificazione. Nonostante alcuni dei presenti abbiano iniziato a minacciare e a inveire contro i carabinieri, la professionalità dei militari, supportati dal personale di polizia locale e agenti della Questura, ha consentito di ripristinare la calma e di condurre in caserma l’esagitato, fermato per resistenza, violenza e lesioni personali a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e minaccia a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arrestato l’aggressore. Ma i carabinieri protestano: "Sei ore al pronto soccorso"

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