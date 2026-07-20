Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna, la nazionale argentina esce dallo stadio di New York con volti abbattuti e senza sorrisi. I giocatori camminano in silenzio, con la testa bassa, senza fermarsi a salutare i tifosi. La squadra lascia il campo senza commenti, evidenziando la delusione per il risultato. La partita si è conclusa con la vittoria degli avversari, lasciando l’Argentina in una posizione di sconforto.

Dopo la sconfitta per mano della Spagna (1-0), l’Argentina lascia tristemente lo stadio di New York: guarda l’uscita di Leo Messi e compagni. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Argentina, testa bassa e facce tristi: Leo Messi e compagni lasciano lo stadio così

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Domanda seria: - sono r/soccer, r/soccercirclejerk,,r/football e r/champions leghe gestite da fan di Messi?? reddit