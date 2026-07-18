Spagna-Argentina un solo precedente nei Mondiali E una volta Messi abbandonò lo stadio

Da repubblica.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Spagna e Argentina si sono incontrate una sola volta nei Mondiali, 60 anni fa in Inghilterra, con vittoria argentina 2-1. L’ultima amichevole risale a diversi anni fa, quando la nazionale sudamericana fu battuta 6-1. In quella partita, il fuoriclasse argentino, presente in tribuna, lasciò lo stadio prima della fine.

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Le due finaliste si sono affrontate 60 anni fa in Inghilterra (vinse 2-1 l'Albiceleste). L'ultima amichevole fu un incubo per i sudamericani, sconfitti 6-1: il fuoriclasse, che era in tribuna, a un certo punto se ne andò. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Verso la finale dei mondiali Spagna-Argentina, una sfida inedita

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