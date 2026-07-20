L'Argentina è stata sconfitta in finale contro la Spagna, ma il giornale francese critica la prestazione della squadra, sottolineando che avrebbe dovuto almeno tentare di giocare. Secondo l'articolo, i numeri mostrano una prestazione deludente, e anche Messi ne ha subito le conseguenze. La testata evidenzia che, pur potendo perdere, sarebbe stato preferibile un impegno diverso in campo, invece di una prestazione definita “shock”.

Si può perdere sì, ma provando almeno a giocare. L'Argentina, uscita distrutta dalla finale con la Spagna, non lo ha fatto ed ha giustamente perso. Le Furie Rosse hanno letteralmente dominato e vinto di misura solo grazie a un grande DiBu Martinez. Il portiere, in odore di trasferimento alla Juventus, ha salvato l'Albiceleste di Scaloni che, dopo una prima frazione equilibrata, ha pensato solo a difendere. Alla fine la giustizia ha premiato chi ha provato davvero a creare, a giocare a calcio in una finale che non resterà di certo negli annali se non per le lacrime di Messi al fischio finale. D'altronde per regalare spettacolo bisogna essere in due. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Argentina, ma come hai giocato? Numeri shock, ne fa le spese anche Messi. L'Equipe duro: "Sarebbe servita una rapina"

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Argentina, Messi: "Mai giocato contro l'Inghilterra, sarà speciale"Messi ha dichiarato che questa sarà la prima volta che affronta una squadra del genere, riferendosi all'Inghilterra, e che la partita sarà speciale.

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Finiamola con le frasi fatte sul fatto che si sia messo a disposizione del gruppo e abbia accettato di essere la seconda scelta in attacco. Oggi c’è stata una chiara mancanza di rispetto. L’Argentina non ha giocato e, in attacco, è stata poco più che nulla. Álvarez x.com