L'Argentina ha perso la finale mondiale contro la Spagna, con il gol di Ferran Torres nei supplementari. L'allenatore, visibilmente commosso, ha dichiarato che difficilmente si riformerà un gruppo simile e ha espresso dispiacere per questa sconfitta. La squadra sperava di vincere anche questa volta, ma non è riuscita a ripetere il successo della doppietta di Brasile e Italia.

Inconsolabile Lionel Scaloni dopo la sconfitta nella finale Mondiale contro la Spagna. Sperava e sognava di fare doppietta – peraltro riuscita solo a Brasile ed Italia – ma invece si è inchinato al gol di Ferran Torres nei supplementari. Nella conferenza stampa postgara ha parlato di futuro prima di scoppiare in lacrime e lasciare la sala. Following their World Cup final defeat to Spain, Argentina manager Lionel Scaloni walked out of his post-match press conference after becoming too emotional to carry on. pic.twitter.comc7NQjN2MG8 — BBC Sport (@BBCSport) July 20, 2026 “ Per andare avanti servono molte cose soprattutto ripartire da zero, riformare un gruppo come questo che difficilmente si riformerà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Argentina ko e Scaloni piange a dirotto: “Difficilmente si riformerà un gruppo come questo, mi dispiace”

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