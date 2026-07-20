Arezzo ha effettuato controlli su 75 persone, di cui una aveva oggetti sequestrabili. Le operazioni di controllo del territorio sono state programmate come parte di servizi straordinari, con l’obiettivo di monitorare l’area e prevenire azioni non autorizzate. Le verifiche continuano per garantire la sicurezza e mantenere l’ordine pubblico, anche in assenza di controlli temporanei. È stato riscontrato che l’assenza di vigilanza può favorire comportamenti non autorizzati.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Proseguono ad Arezzo i servizi straordinari di controllo del territorio, perché evidentemente il territorio, lasciato senza controlli anche solo per qualche ora, rischia di prendere iniziative proprie. Nel pomeriggio del 17 luglio, dalle 13 alle 19, il personale delle Volanti della Questura di Arezzo, affiancato da due equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Firenze, ha passato al setaccio le aree più sensibili del centro cittadino. Il bilancio dell’operazione parla di 75 persone e 35 veicoli controllati. Una specie di revisione generale della città, ma senza bollino sul parabrezza e con molte meno possibilità di cavarsela dicendo: “È sempre andata bene così”. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Arezzo, controllate 75 persone: una aveva pure qualcosa da farsi sequestrare

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