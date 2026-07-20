Arezzo cade un cartello e Facebook proclama lo stato d’emergenza

Notizia in breve

Un cartello stradale si è staccato da un palo e si è abbattuto sulla carreggiata, bloccando temporaneamente il traffico. Poco dopo, un post su Facebook ha generato numerosi commenti, alcuni dei quali hanno parlato di emergenza e di rischi per la sicurezza. La discussione si è rapidamente diffusa tra gli utenti, che hanno espresso preoccupazione e richiesto interventi immediati.