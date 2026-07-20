Arezzo cade un cartello e Facebook proclama lo stato d’emergenza
Un cartello stradale si è staccato da un palo e si è abbattuto sulla carreggiata, bloccando temporaneamente il traffico. Poco dopo, un post su Facebook ha generato numerosi commenti, alcuni dei quali hanno parlato di emergenza e di rischi per la sicurezza. La discussione si è rapidamente diffusa tra gli utenti, che hanno espresso preoccupazione e richiesto interventi immediati.
Ogni tanto la redazione dell’Ortica entra nei gruppi Facebook aretini per osservare da vicino i dibattiti che animano la città. Non per stabilire chi abbia ragione, ma per raccontare come un problema reale si trasformi, commento dopo commento, in uno specchio perfetto degli umori aretini. Oggi è toccato a un episodio segnalato davanti alla stazione ferroviaria: secondo quanto raccontato in un post pubblicato nel gruppo “Sei di Arezzo se.”, un uomo visibilmente ubriaco avrebbe preso ripetutamente a calci alcuni cartelli pubblicitari, abbattendoli ogni volta che qualcuno provava a rimetterli in piedi. Un comportamento certamente incivile e potenzialmente pericoloso, soprattutto in una zona molto frequentata. 🔗 Leggi su Lortica.it
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