Appropriazione indebita Conte attacca La Russa su Borsellino La replica | Dichiarazioni rispettose

Notizia in breve

Durante l'anniversario della strage di via D’Amelio, Giuseppe Conte ha accusato il presidente del Senato di aver fatto dichiarazioni sull'ex magistrato Borsellino considerate inappropriate. La Russa ha risposto affermando che le sue parole sono state rispettose. L’occasione è stata anche sfruttata dal Movimento 5 Stelle per scopi politici, con Conte che ha commentato pubblicamente la vicenda. Nessuna delle parti ha modificato la propria posizione.