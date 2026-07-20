Appropriazione indebita Conte attacca La Russa su Borsellino La replica | Dichiarazioni rispettose
Durante l'anniversario della strage di via D’Amelio, Giuseppe Conte ha accusato il presidente del Senato di aver fatto dichiarazioni sull'ex magistrato Borsellino considerate inappropriate. La Russa ha risposto affermando che le sue parole sono state rispettose. L’occasione è stata anche sfruttata dal Movimento 5 Stelle per scopi politici, con Conte che ha commentato pubblicamente la vicenda. Nessuna delle parti ha modificato la propria posizione.
Anche l’anniversario della Strage di via D’Amelio è stata un’occasione di campagna elettorale per il Movimento 5 stelle, con Giuseppe Conte che nemmeno in un’occasione come questa, che pretenderebbe l’abdicazione di ogni schermaglia politica in nome della lotta comune alla mafia, ha ben pensato di attaccare frontalmente Fratelli d’Italia e Ignazio La Russa. “Dobbiamo respingere questa appropriazione indebita, la dobbiamo respingere. Ecco perché oggi andremo a rivendicare una memoria collettiva. Andremo a contrastare questo tentativo di di furto di un'eredità morale che appartiene all'Italia migliore”, ha dichiarato il presidente del M5s,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Si parla di: Appropriazione indebita. Conte attacca La Russa su Borsellino. La replica: Dichiarazioni rispettose; L'eredità di Borsellino, alta tensione tra FdI e M5s.
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