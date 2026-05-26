Noleggia un' auto e non la restituisce più | donna a processo per appropriazione indebita

Una donna ha preso un'auto a noleggio e non l’ha più restituita. Non risponde ai tentativi dell’agenzia di contattarla per riavere il veicolo. La questura ha avviato un procedimento penale per appropriazione indebita. La vettura rimane nel suo possesso. La donna sarà giudicata nei prossimi giorni.

Prende un’automobile a noleggio e poi sparisce con il mezzo. Inutili i tentativi di contattarla, da parte dell’agenzia, e farsi restituire la vettura.Una donna, difesa dall’avvocato Giuseppe Montone, è finita davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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A homeless woman fixes her kitchen door while her ex-husband searches for her.

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