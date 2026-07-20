Appiano Gentile Inter | continua il ritiro in Germania

L’Inter sta proseguendo il ritiro in Germania in vista del prossimo impegno. Sono presenti alcuni giocatori infortunati con tempi di recupero ancora da definire. Non ci sono diffidati tra i componenti della rosa. Le ultime notizie riguardano la formazione e gli aggiornamenti sugli infortuni, forniti dal club durante le sessioni di allenamento a Appiano Gentile.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Continua il ritiro in Germania. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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GIACOMO PORETTI AD APPIANO GENTILE | INTERVISTA ESCLUSIVA

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