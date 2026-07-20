Montalcino è pronto a trasformarsi nel palcoscenico di uno degli appuntamenti più sentiti e identitari del proprio calendario storico. Dal 7 al 9 agosto la città torna a vivere il 63° Torneo di Apertura delle Cacce, la storica manifestazione che celebra il legame profondo tra la comunità e le proprie radici, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’atmosfera unica. Protagonisti assoluti della sfida saranno, come da tradizione, i quattro Quartieri: Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio, pronti a contendersi la vittoria finale in una gara di tiro con l’arco che mescola abilità, storia e spirito di appartenenza. Il ricco programma prenderà il via il 7 agosto, alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Apertura delle Cacce, la sfida. Il torneo di tiro con l’arco

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#Montalcino si prepara al #TorneodiAperturadelleCacce n. 63 (7-9 agosto) che porterà cittadini e curiosi nel cuore della città e con i #Quartieri ( #Borghetto, #Pianello, #Ruga e #Travaglio) che competeranno nella tradizionale sfida di tiro con l’arco... montalcin x.com

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63° Torneo di Apertura delle Cacce, Montalcino si prepara a vivere la sua festa identitaria dal 7 al 9 agosto 2026Montalcino e i suoi quartieri, Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio, annunciano il programma che caratterizzerà le giornate dal 7 al 9 agosto e che culmineranno con la disputa finale del 63° Torneo d ... maremmanews.it