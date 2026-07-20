Apertura delle Cacce la sfida Il torneo di tiro con l’arco
Dal 7 al 9 aprile, Montalcino ospiterà l'Apertura delle Cacce, il torneo di tiro con l’arco che rappresenta uno degli eventi più significativi del territorio. La manifestazione si svolgerà nel centro storico, coinvolgendo diverse squadre provenienti da varie zone. La competizione prevede prove di abilità con arcieri che si sfidano in diverse discipline, con un percorso che attraversa parti della città. L’evento include anche momenti di intrattenimento e tradizione locale.
Montalcino è pronto a trasformarsi nel palcoscenico di uno degli appuntamenti più sentiti e identitari del proprio calendario storico. Dal 7 al 9 agosto la città torna a vivere il 63° Torneo di Apertura delle Cacce, la storica manifestazione che celebra il legame profondo tra la comunità e le proprie radici, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’atmosfera unica. Protagonisti assoluti della sfida saranno, come da tradizione, i quattro Quartieri: Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio, pronti a contendersi la vittoria finale in una gara di tiro con l’arco che mescola abilità, storia e spirito di appartenenza. Il ricco programma prenderà il via il 7 agosto, alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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#Montalcino si prepara al #TorneodiAperturadelleCacce n. 63 (7-9 agosto) che porterà cittadini e curiosi nel cuore della città e con i #Quartieri ( #Borghetto, #Pianello, #Ruga e #Travaglio) che competeranno nella tradizionale sfida di tiro con l’arco... montalcin x.com
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