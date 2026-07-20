C’è una scena che si ripete, in varianti infinite, in molte vite contemporanee. Una donna di trentadue anni fissa lo schermo del telefono alle undici di sera, scorrendo profili su un’app di incontri con la stessa ansia con cui si cerca un’uscita di emergenza in un edificio che brucia. Non è eccitazione, quella che la muove. È paura. Una paura precisa, viscerale, difficile da nominare: la paura che se non trova qualcuno adesso, il tempo scadrà per sempre. Che resterà sola. Che quella solitudine diventerà la sua identità definitiva. Quella paura ha un nome: anuptafobia. E, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, non è una debolezza sentimentale né una semplice malinconia romantica. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Anuptafobia: la fobia segreta che ci spinge ad amare per paura, non per scelta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Amare la gente, amare le cose. L'attrice franco-belga è sempre stata campionessa di ottimismo. Ha smesso di vergognarsene grazie a un regista giapponese che le ha chiesto di imparare la sua lingua. E di non avere pauraL'attrice franco-belga ha deciso di imparare il giapponese dopo essere stata incoraggiata da un regista giapponese, che le ha chiesto di affrontare...

Giovanni Scifoni conferma il ritorno in “Che Dio ci aiuti 9”: “Felice di tornare sul set, ritroveremo tanti volti che il pubblico ha imparato ad amare nel corso degli anni”Giovanni Scifoni tornerà nella nona stagione di “Che Dio ci aiuti”, confermando la sua partecipazione.

Anuptafobia: la paura di restare single che riguarda molte più persone di quante pensiSi chiama anuptafobia (dal latino a-nupta, letteralmente senza moglie) ed è la paura intensa e immotivata di restare single e di non trovare una persona con la quale avere una relazione. amando.it

Perché siamo una società di single che soffre di anuptafobia, cioè la paura di rimanere soli per sempreAnuptafobia, o sindrome di Bridget Jones, è la paura di rimanere single per sempre, che provano in molti. Ne abbiamo parlato con la psicologa Che sia per scelta o perché non si è ancora trovata la ... vogue.it