Un uomo di 41 anni è morto ieri pomeriggio in un incidente in moto avvenuto a Campogalliano, nel modenese. Secondo quanto ricostruito, la moto ha sbattuto e finito nel fosso, volando per diversi metri. La vittima, residente a Rubiera, proveniva da San Severo, in provincia di Foggia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente.

Modena, 20 luglio 2026 - Tragedia ieri pomeriggio in strada per Campogalliano, nel territorio comunale di Modena. Ha perso la vita Antonio Fatone, 41 anni, motociclista residente a Rubiera (Reggio Emilia) e originario di San Severo, in provincia di Foggia. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, il 41enne era alla guida di una Ducati rossa quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo. La moto è uscita di strada, ha sbandato ed è finita nel fossato che costeggia la carreggiata. Nella caduta Fatone è stato proiettato per diversi metri, riportando traumi gravissimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Antonio morto a 41 anni nell’incidente in moto: sbanda, finisce nel fosso e vola per diversi metri

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Paolo Belli coinvolto in un incidente in bici: muore il pedone investito

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