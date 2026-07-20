Andrew Lloyd Webber si è espresso sulla precaria situazione di Broadway, in seguito alla chiusura anticipata del suo revival Cats: The Jellicle Ball, e non è felice. «Broadway è molto più di una strada o di un insieme di edifici. È un’idea, e una delle più grandi idee culturali che l’America ci abbia mai regalato», ha scritto il compositore in una lunga serie di post su X. «Quell’idea è ora in grave pericolo. Invoco tutti coloro che hanno il potere di proteggerla: unitevi prima che sia troppo tardi». Nonostante la vittoria di tre Tony Awards quest’anno, il musical chiuderà i battenti dopo appena cinque mesi; l’ultima rappresentazione è prevista per l’8 agosto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Andrew Lloyd Webber è preoccupato per il futuro di Broadway (ma c’è ancora speranza)

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