Un atleta anconetano di 22 anni con disabilità intellettive e relazionali ha conquistato il titolo europeo di canottaggio indoor organizzato dalla Fisdir. Dopo aver completato il liceo artistico, si dedica completamente allo sport con il Gruppo Sportivo Maggi dei vigili del fuoco. La vittoria europea arriva dopo un percorso di allenamenti e competizioni, e rappresenta un risultato importante nel settore del canottaggio indoor per atleti con disabilità.

Un ragazzo anconetano sul tetto d’Europa con il canottaggio indoor Fisdir: si chiama Yuri Strazzi, ventiduenne con disabilità intellettive e relazionali che dopo essersi diplomato al liceo artistico si sta dedicando totalmente al canottaggio con il Gruppo Sportivo Maggi dei vigili del fuoco. Dopo aver vinto il titolo italiano l’anno passato ed essersi ripetuto anche nello scorso mese di maggio, Yuri a luglio ha risposto alla chiamata della nazionale per partecipare ai Virtus European Summer Games 2026 che si sono svolti in Polonia a Bydgoszcz dal 7 al 12 luglio, circostanza in cui l’Italia ha conquistato 166 medaglie, 6 record del mondo e due europei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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