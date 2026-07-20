La Tunisia ha dichiarato di rifiutare ogni possibile insediamento di migranti irregolari nel paese e di voler difendere la propria sovranità territoriale. Il governo tunisino ha annunciato che nel 2026 verranno effettuati migliaia di rimpatri di migranti irregolari. La posizione ufficiale si basa sulla necessità di mantenere il controllo sul territorio e di respingere le richieste di insediamento di migranti provenienti da altri paesi.

“La Tunisia rifiuta ogni ipotesi di insediamento dei migranti sul proprio suolo e difende la propria sovranità sul territorio nazionale”. Lo ha dichiarato Tarek Rebei, deputato dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (ARP) tunisina, presidente del Gruppo nazionale indipendente e membro della Commissione per gli Affari esteri, la cooperazione internazionale, i tunisini all’estero e la migrazione del Parlamento tunisino. Rebei, intervistato dall’agenzia di stampa Italpress, ha sottolineato l’importanza di un approccio alla questione migratoria fondato sullo sviluppo economico e non esclusivamente sulle misure di sicurezza. Migliaia i rimpatri effettuati dall’inizio dell’anno dal governo di Tunisi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Anche in Tunisia linea dura sui migranti irregolari: “Dobbiamo difendere la nostra sovranità”. Migliaia di rimpatri nel 2026

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