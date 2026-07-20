Amici 26 chi sostituisce Anna Pettinelli? Salta Giordana Angi e spuntano nuovi nomi

Notizia in breve

Dopo l’addio di Anna Pettinelli, si discute sulla composizione della nuova commissione di professori di Amici 26. Tra le ipotesi circolate, ci sono anche cambiamenti nel cast e nel format dello show. Giordana Angi non prenderà più parte come giudice, e nuovi nomi sono stati suggeriti come possibili sostituti. La discussione tra i fan si concentra sulle possibili novità e sui cambiamenti in arrivo per la trasmissione.