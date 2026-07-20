Amici 26 chi sostituisce Anna Pettinelli? Salta Giordana Angi e spuntano nuovi nomi
Dopo l’addio di Anna Pettinelli, si discute sulla composizione della nuova commissione di professori di Amici 26. Tra le ipotesi circolate, ci sono anche cambiamenti nel cast e nel format dello show. Giordana Angi non prenderà più parte come giudice, e nuovi nomi sono stati suggeriti come possibili sostituti. La discussione tra i fan si concentra sulle possibili novità e sui cambiamenti in arrivo per la trasmissione.
Cresce l’attenzione attorno alla composizione della nuova commissione dei professori di Amici 26 dopo l’addio confermato di Anna Pettinelli. Tra ipotesi sul format e possibili novità nel cast, ci sono anche diversi dubbi che alimentano il dibattito tra i fan del programma. In particolare, si era parlato dell’arrivo di Giordana Angi per la cattedra di canto ma a quanto pare le cose non stanno così! Amici 26 cambia volto. La nuova edizione di Amici 26 potrebbe segnare una svolta importante. Tra le indiscrezioni più insistenti c’è quella legata all’introduzione di discipline sportive accanto a canto e ballo, un cambiamento che amplierebbe l’offerta formativa del programma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
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