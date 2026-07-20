America’s Cup partiti gli allenamenti | Napoli si prepara a uno spettacolo unico

Sono iniziati gli allenamenti per l’America’s Cup a Napoli, che si sta preparando a ospitare la competizione. La città si sta attrezzando con strutture e servizi per accogliere l’evento, che attirerà appassionati e partecipanti da tutto il mondo. Le attività di preparazione coinvolgono imbarcazioni e squadre che si stanno esercitando nelle acque locali. L’evento è previsto come un momento di grande rilievo per la vela, con l’obiettivo di trasformare Napoli nella capitale mondiale di questa disciplina.

La grande vela fa capolino a Napoli con l’America’s Cup: iniziati allenamenti e preparativi, sarà una grande festa per tutta la città Napoli si prepara a diventare la capitale mondiale della vela. Tra la fine dell’estate e l’autunno, il Golfo con le acque antistanti Castel dell’Ovo, Procida, Bagnoli e Nisida, verrà letteralmente invaso dagli scafi alati capaci di macinare metri sull’acqua ad altissima velocità. È iniziata ufficialmente la “Road to Naples” per i team protagonisti della prossima tappa della Louis Vuitton Cup, in programma dal 24 al 27 settembre, valida come regata preliminare della trentottesima America’s Cup. I riflettori sono puntati su Luna Rossa Prada Pirelli e su Emirates Team New Zealand. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Americas Cup a Napoli: Max Sirena (Luna Rossa)

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