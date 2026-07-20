Ambrosino verso la Serie B | duello tra Cesena e Modena

Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003, è in uscita dal Napoli per trovare più spazio in campo. La società sta organizzando una cessione temporanea, con il Cesena e il Modena come possibili destinazioni. La decisione rientra in una strategia di rotazione del roster, senza indicazioni su una trattativa conclusa. La scelta finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane, in vista della prossima sessione di mercato.

Il Napoli prepara una nuova uscita per permettere a Giuseppe Ambrosino di trovare maggiore spazio. L’attaccante classe 2003 resta uno dei giovani destinati a lasciare temporaneamente il club durante questa sessione di mercato. La società azzurra sta valutando le proposte arrivate nelle ultime ore. L’obiettivo è individuare una destinazione capace di garantire continuità e un ruolo importante nel corso della prossima stagione. La Serie B rappresenta al momento lo scenario più concreto. Diversi club hanno manifestato interesse per il centravanti, che potrebbe così proseguire il proprio percorso di crescita in un campionato competitivo. Il Modena segue Ambrosino da tempo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Piccola curiosità. Un club di Serie A/B/C può acquistare fino a 9 giocatori in prestito, lo stesso vale per le cessioni: Con 25 giocatori da cedere, e 2 prestiti già fatti (Ambrosino e Zerbin) mi sa che sto meme del prestito con diritto potrebbe finire. I giovani della pri x.com

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