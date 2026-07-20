In estate, molte persone che scelgono di trascorrere le vacanze in montagna indossano ancora abbigliamento pratico come scarponi e pile, anche a luglio e agosto. Mentre il settore della moda si concentra principalmente sui look da spiaggia, le scelte di abbigliamento per le escursioni in montagna sono meno variate e meno promosse, con poche opzioni di outfit specifici per il trekking e le attività all'aperto.

I l mondo, non solo della moda, si divide in due categorie: vacanze d’estate al mare, oppure in montagna. Chi opta per le seconde anche a luglio e agosto ha meno opzioni in fatto di outfit inspo: tutti concentrati sui look da spiaggia, e pochi sul pezzo in fatto di abbigliamento, accessori e scarpe da trekking (e non solo). Come vestirsi sulle vette in modo cool d’estate? Outfit di luglio 2026: 5 idee look eleganti per affrontare il caldo con stile X Leggi anche › Come vestirsi a luglio 2026? 5 outfit per sfidare l’afa con eleganza Il trucco è ribaltare l’estetica gorpcore di tendenza: anziché indossare in città capi tecnici a prova d’asfalto, portare un tocco urbano ad alta quota. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Altro che scarponi e pile: così ci si veste in montagna quest’estate

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Jovanotti - Le Tasche Piene Di Sassi (Testo/Lyrics)

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