allo sporting milano2 si parte con tre derby

Nella seconda edizione della TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup, torneo maschile inserito nel circuito ITF M15, sono almeno 19 gli italiani iscritti nel tabellone principale. La competizione si svolge allo Sporting Milano2 e prevede tre derby tra i partecipanti italiani. La manifestazione coinvolge giocatori provenienti da diverse nazioni e si svolge su campi in erba. La durata del torneo e il programma completo non sono stati ancora comunicati.

Saranno almeno 19 gli italiani presenti nel tabellone principale della seconda edizione della TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup, torneo maschile inserito nel circuito ITF Men’s World Tennis Tour M15. Il sorteggio propone almeno tre derby azzurri nel primo turno, che comincia nella giornata odierna sui campi in terra battuta dello Sporting Club Milano 2 di Segrate. Il più interessante è sicuramente quello fra Juan Cruz Martin Manzano (nella foto) e Stefano D’Agostino: il pavese di origine argentina, principale favorito e numero 457 del mondo, incontra il 22enne trentino di Riva del Garda, che negli ultimi due tornei di categoria ha ottenuto una semifinale in Slovenia e un quarto di finale a Gubbio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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