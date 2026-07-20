La Protezione Civile regionale ha prorogato l’allerta caldo in Campania fino alle 13 di mercoledì 22 luglio. Le temperature rimangono sopra la media stagionale e l’umidità è elevata. Si consiglia attenzione particolare a anziani, bambini, cardiopatici e persone fragili. L’avviso riguarda ondate di calore prolungate nella regione.

La Protezione Civile regionale ha esteso fino alle 13 di mercoledì 22 luglio l’avviso di allerta meteo in Campania per ondate di calore. Raccomandata particolare prudenza per anziani, bambini, cardiopatici e persone fragili. L’ondata di calore continua a interessare la Campania. La Regione, attraverso il Centro Funzionale della Protezione Civile, ha prorogato l’avviso di allerta meteo in Campania fino alle ore 13 di mercoledì 22 luglio. Le temperature resteranno particolarmente elevate e potranno superare di 4-5 gradi i valori medi stagionali. Al caldo si accompagneranno condizioni di forte umidità e scarsa ventilazione. Durante le ore diurne il tasso di umidità potrà oltrepassare il 60-70%, mentre nelle ore notturne potrebbe raggiungere l’80%. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Allerta caldo in Campania prorogata fino a mercoledì: temperature sopra la media e umidità elevata

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