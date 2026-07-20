Allerta caldo a Napoli terzo giorno consecutivo di bollino rosso | le previsioni

Da ilmattino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’allerta caldo a Napoli è stata prolungata fino a mercoledì 22 luglio 2026, rendendo il terzo giorno consecutivo di bollino rosso. Il Ministero ha aggiornato le previsioni, inserendo la città tra quelle più colpite dal caldo intenso. La temperatura prevista per questa giornata non è stata ancora comunicata. La situazione si inserisce in un periodo di condizioni climatiche estreme che interessano anche altre zone del paese.

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È stata prolungata l'allerta caldo su Napoli, il Ministero ha inserito anche mercoledì 22 luglio 2026, terzo giorno consecutivo, la città partenopea tra quelle che. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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