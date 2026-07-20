Allegri rilancia Anguissa | dialogo e fiducia a Dimaro

Il tecnico ha incontrato i giocatori a Dimaro, concentrandosi non solo sulla preparazione fisica e tattica, ma anche sul recupero della fiducia di alcuni calciatori che negli ultimi mesi avevano avuto meno spazio. Tra questi, un centrocampista è stato coinvolto in un dialogo diretto con l’allenatore, che ha sottolineato l’importanza di un rapporto di fiducia e collaborazione. La sessione di lavoro ha previsto anche esercitazioni tecniche e tattiche.

Il primo lavoro di Massimiliano Allegri a Dimaro non riguarda soltanto moduli e condizione fisica. Il tecnico vuole recuperare anche quei giocatori che, negli ultimi mesi, avevano perso centralità e fiducia. Tra questi c’è Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese viene considerato una risorsa importante per il nuovo Napoli. Per questo motivo, l’allenatore ha avviato fin dai primi giorni un confronto costante con lui. Secondo La Gazzetta dello Sport, il rapporto tra i due sta crescendo rapidamente: “Con Anguissa, invece, il dialogo è più continuo, dentro e fuori dal terreno di gioco”. Allegri vuole riportare il giocatore ai livelli mostrati nelle stagioni migliori. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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