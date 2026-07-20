Massimiliano Allegri valuta ancora Rabiot come possibile acquisto per il Napoli, nel caso in cui Anguissa lasciasse la squadra. Il calciatore si sta preparando a unirsi a Amorim a Milanello dopo aver partecipato ai mondiali con la Francia. La società sta monitorando la situazione e le eventuali uscite dal centrocampo. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo a trattative concluse o ufficializzate.

Massimiliano Allegri continua a pensare ad Adrien Rabiot per rinforzare il suo Napoli, con il calciatore che a breve si metterà a disposizione di Amorim a Milanello dopo l’avventura ai mondiali con la Francia. Adrien Rabiot piace al Napoli per la prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it Arrivato durante la scorsa estate per volere proprio del tecnico livornese, Adrien Rabiot si è detto pronto a ripartire dal Milan, anche se, un’eventuale chiamata di Allegri, potrebbe cambiare le carte in tavola. Stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista francese classe 1995 sarebbe la prima scelta del Napoli nel caso in cui dovesse partire Anguissa durante questa sessione di calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Allegri non molla Rabiot, è lui il prescelto se parte Anguissa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Se Anguissa lasciasse Napoli, Allegri vorrebbe Rabiot

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri studia il futuro: Rabiot primo obiettivo se partono Anguissa o De Bruyne”Allegri sta pianificando il futuro del Napoli, considerando la possibilità di acquistare Rabiot nel caso in cui uno tra Anguissa o De Bruyne...

Temi più discussi: Rabiot è un caso: il Milan lo conferma, Allegri lo vuole a Napoli. E lui? Le quote; Rabiot, intreccio di mercato Milan-Napoli con il Mondiale sullo sfondo; Rabiot, rabbia Mondiale e carezza rossonera: Certo che riparto dal Milan; Calciomercato: Milan, deciso futuro Rabiot, la Juve molla Kessiè e cambia obiettivo, l'Inter su Douè.

Allegri non molla Rabiot, è lui il prescelto se parte AnguissaAdrien Rabiot è finito nel mirino del Napoli con Massimiliano Allegri che vorrebbe il francese per migliorare il centrocampo ... calciomercato.it

Rabiot è un caso: il Milan lo conferma, Allegri lo vuole a Napoli. E lui? Le quoteQuote Rabiot al Napoli nella sessione di mercato estiva: Allegri vorrebbe il suo pupillo con sé anche in azzurro, ma il Milan lo conferma ... gazzetta.it